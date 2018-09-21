2018-09-21T16:48:18+03:00
Происшествия

У рязанского мастера-самоучки отобрали самодельный пистолет

Мужчина увлекается оружием и при этом умеет работать с металлом
Мария БЛИНОВА
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Рязанские полицейские изъяли у 33-летнего рязанца самодельный пистолет калибра 5,6 мм, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина живет на улице Новоселов в Рязани. О том, что он хранит у себя дома самодельное оружие, участковым рассказали знакомые рязанца.

Полицейские остановили его около дома и сразу же – при личном досмотре – обнаружили пистолет кустарного производства и шесть патронов к нему. После проверки экспертов выяснилось, что оружие пригодно для стрельбы.

Оказалось, что рязанец увлекается огнестрельным оружием, любит стрелять по мишеням и пистолет сделал сам – из подручных материалов. Мужчина умеет работать с металлом и конструировать изделия из него.

Кустарное оружие изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (максимальное наказание – лишение свободы на срок до 4 лет).

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