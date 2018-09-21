Рязанские предприятия на треть увеличили производство сливочного масла

21 Сент. 15:39 2018-09-21T15:53:36+03:00

На столько же выросли объемы и по модифицированному крахмалу

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С января по август 2018 года предприятия региона произвели продукты на общую сумму 30,7 млрд. рублей, сообщает пресс-служба рязанского минсельхоза.

При этом производство сливочного масла увеличилось более чем на 30%, творога на 16%, молока на 0,6%.

На 56% с начала года выросло производство мяса и субпродуктов, переработанного картофеля – почти на 14%, макаронных изделий на 17%, кондитерских изделий на 8 %, безалкогольных напитков – без малого на 2%.

По сравнению с январем-августом прошлого года резко увеличились объемы крахмалопаточной отрасли: модифицированного крахмала произвели больше на 30%, крахмальной патоки – на 42%.