2018-09-21T17:08:57+03:00
Общество

В субботу в Рязани курсанты Академии ФСИН примут присягу

Клятву верности родине принесут почти 300 человек
Елизавета БОЙКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

22 сентября в Академии ФСИН России пройдет церемония принятия присяги курсантами, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Клятву верности родине принесут 275 человек. С присягой курсантов поздравят девушки-барабанщицы, на плацу выступят спортсмены. Гостями мероприятия станут представители власти, духовенства, ребята из подшефных Академии учебных заведений.

В торжественный день в Академии откроют доску Почета переменного состава вуза на 2018/2019 учебный год.

Напомним, ранее присягу принесли курсанты Рязанского десантного училища. Впервые церемония прошла на площади Ленина, а не на территории училища.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24