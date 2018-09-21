В субботу в Рязани курсанты Академии ФСИН примут присягу

21 Сент. 17:04 2018-09-21T17:08:57+03:00

Клятву верности родине принесут почти 300 человек

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22 сентября в Академии ФСИН России пройдет церемония принятия присяги курсантами, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Клятву верности родине принесут 275 человек. С присягой курсантов поздравят девушки-барабанщицы, на плацу выступят спортсмены. Гостями мероприятия станут представители власти, духовенства, ребята из подшефных Академии учебных заведений.

В торжественный день в Академии откроют доску Почета переменного состава вуза на 2018/2019 учебный год.

Напомним, ранее присягу принесли курсанты Рязанского десантного училища. Впервые церемония прошла на площади Ленина, а не на территории училища.