2018-09-21T15:17:25+03:00
Общество

Рязанским школьникам и студентам раздадут пособия по пенсионной системе

Регион получит 7 тысяч экземпляров
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Пенсионный фонд РФ подарит учебным заведениям Рязанской области пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Мини-учебник издается с 2011 года, его общий тираж с тех пор достиг 7 миллионов экземпляров, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда. Рязанской область получит 7 тысяч экземпляров.

Из 26-страничного издания школьники и студенты смогут узнать о пенсионной системе в РФ, о видах пенсий и принципах их расчета, о том, как удобнее взаимодействовать с Пенсионным фондом. Дополнением к учебникам станут уроки пенсионной грамотности.

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