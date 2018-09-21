В Рязани осудили председательницу ТСЖ, запустившую руку в карман к жильцам

21 Сент. 14:03 2018-09-21T14:19:27+03:00

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20 сентября в Московском районном суде огласили приговор 68-летней председательнице ТСЖ. Она обвинялась в четырех эпизодах присвоения вверенных ей денег.

- П. (так именуют преступницу – Ред.), располагая средствами с расчетного счета ТСЖ, указывала в чеках недостоверные сведения о приобретении товаров и предоставляла их бухгалтеру для составления отчетности, - сообщает пресс-служба суда.

Ущерб от хищений составил более 184 тысяч рублей. Подсудимая частично его возместила, признав свою вину. Эти обстоятельства и ряд других (помощь следствию, положительные характеристики, пенсионный возраст) заставили суд назначить далеко не самое суровое наказание - 240 тысяч рублей штрафа.