В Рязани избрали двух заместителей нового главы города

21 Сент. 13:29 2018-09-21T13:33:07+03:00

Большинство голосов депутатов было отдано за представителей «Единой России» и ЛДПР

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21 сентября на первом заседании нового состава Рязанской городской Думы были избраны заместители председателя. В прошлом составе их работало трое, теперь это число предложили сократить, с чем большинство депутатов и согласилось.

В результате голосования первым заместителем стала Лариса Максимова («Единая Россия»), когда-то сама возглавлявшая городской представительный орган, а заместителем – депутат Дмитрий Панкин (ЛДПР).

Представители КПРФ попытались включить в число кандидатов на должность заместителя председателя свою кандидатуру, но большинство депутатов проголосовало против такой поправки.