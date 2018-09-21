В Рязани избрали двух заместителей нового главы города
Большинство голосов депутатов было отдано за представителей «Единой России» и ЛДПР
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21 сентября на первом заседании нового состава Рязанской городской Думы были избраны заместители председателя. В прошлом составе их работало трое, теперь это число предложили сократить, с чем большинство депутатов и согласилось.
В результате голосования первым заместителем стала Лариса Максимова («Единая Россия»), когда-то сама возглавлявшая городской представительный орган, а заместителем – депутат Дмитрий Панкин (ЛДПР).
Представители КПРФ попытались включить в число кандидатов на должность заместителя председателя свою кандидатуру, но большинство депутатов проголосовало против такой поправки.