Заместитель рязанского губернатора Сергей Филимонов пошел на понижение
С верхов областной власти чиновника переместили в город
Фото: пресс-служба РССМ
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21 сентября состоялось заседание Рязанской городской Думы, на котором депутаты прияли решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты облцентра – полномочия нынешнего главы ведомства истекают в ноябре.
Народные избранники проголосовали за Сергея Филимонова, который пока занимает пост заместителя председателя правительства Рязанской области. В новую должность – на пять лет – Сергей Владимирович вступит 14 ноября.
Напомним, что ранее на этом же заседании депутаты избрали председателя Думы и глав профильных комитетов.