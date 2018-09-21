2018-09-21T13:23:48+03:00
Политика

Заместитель рязанского губернатора Сергей Филимонов пошел на понижение

С верхов областной власти чиновника переместили в город
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Фото: пресс-служба РССМФото: пресс-служба РССМ
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21 сентября состоялось заседание Рязанской городской Думы, на котором депутаты прияли решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты облцентра – полномочия нынешнего главы ведомства истекают в ноябре.

Народные избранники проголосовали за Сергея Филимонова, который пока занимает пост заместителя председателя правительства Рязанской области. В новую должность – на пять лет – Сергей Владимирович вступит 14 ноября.

Напомним, что ранее на этом же заседании депутаты избрали председателя Думы и глав профильных комитетов.

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