Большинство комитетов рязанской гордумы возглавили единороссы
В пятницу, 21 сентября, состоялось первое заседание Рязанской городской Думы нового созыва.
В начале заседания депутаты выбрали председателя комитета по регламенту, чуть позже – председателя Думы, главу муниципального образования город Рязань. Им стала Юлия Рокотянская.
Теперь же стали известны имена председателей профильных комитетов парламента облцентра:
– комитет по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями – Инна Орешина
– комитет по общественной безопасности и противодействию коррупции – Дмитрий Репников
– комитет по бюджету и налогам – Галина Трушина
– комитет по экономическому развитию – Андрей Семенюк
– комитет по вопросам социальной сферы – Татьяна Климова
– комитет по градостроительной деятельности и городскому хозяйству – Сергей Денего
– комитет по муниципальной собственности и земельным вопросам – Александр Бурцев.
Большинсвто выбранных председателей комитетов – члены «Единой России». Кроме Дмитрия Репникова (ЛДПР) и Андрея Семенюка («Справедливая Россия»).
Как передает из гордумы корреспондент «КП»-Рязань», на один из этих постов представители КПРФ пытались выдвинуть свою кандидатуру, однако поправки коммунистов их коллеги-депутаты отклонили большинством голосов – 33 против 5.