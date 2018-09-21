Большинство комитетов рязанской гордумы возглавили единороссы

21 Сент. 13:03 2018-09-21T13:57:31+03:00

Представители КПРФ свою кандидатуру продвинуть не смогли

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В пятницу, 21 сентября, состоялось первое заседание Рязанской городской Думы нового созыва.

В начале заседания депутаты выбрали председателя комитета по регламенту, чуть позже – председателя Думы, главу муниципального образования город Рязань. Им стала Юлия Рокотянская.

Теперь же стали известны имена председателей профильных комитетов парламента облцентра:

– комитет по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями – Инна Орешина

– комитет по общественной безопасности и противодействию коррупции – Дмитрий Репников

– комитет по бюджету и налогам – Галина Трушина

– комитет по экономическому развитию – Андрей Семенюк

– комитет по вопросам социальной сферы – Татьяна Климова

– комитет по градостроительной деятельности и городскому хозяйству – Сергей Денего

– комитет по муниципальной собственности и земельным вопросам – Александр Бурцев.

Большинсвто выбранных председателей комитетов – члены «Единой России». Кроме Дмитрия Репникова (ЛДПР) и Андрея Семенюка («Справедливая Россия»).

Как передает из гордумы корреспондент «КП»-Рязань», на один из этих постов представители КПРФ пытались выдвинуть свою кандидатуру, однако поправки коммунистов их коллеги-депутаты отклонили большинством голосов – 33 против 5.