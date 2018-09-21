Рязанские полицейские задержали автовора, когда тот шел с добычей по двору
Рязанские полицейские задержали в микрорайоне Песочня ранее судимого мужчину, который похитил из автомобиля магнитолу. Злоумышленник попался стражам правопорядка с поличным.
Во время очередного объезда дворовых территорий полицейские заметили человека с магнитолой. Из последней хаотично торчали провода, что заставило патруль насторожиться. Выяснилось, что 39-летний рязанец вскрыл автомобиль в соседнем дворе и вытащил и него магнитолу. Мужчина думал, что этой ночью вскроет несколько автомобилей и никак не ожидал, что его накроют так быстро.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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