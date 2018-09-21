На выставке в Рязанском Кремле представят награды «белого генерала» Михаила Скобелева

21 Сент. 12:39 2018-09-21T12:39:53+03:00

В экспозиции также – предметы из имения и сельской церкви

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28 сентября в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открывается выставка, посвященная герою русско-турецкой войны Михаилу Скобелеву, сообщает пресс-служба РИАМЗ.

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения известного военачальника, представителя династии, имение которой находилось в Рязанской губернии – в селе Заборово.

В экспозиции личные вещи Скобелевых: награды Михаила Дмитриевича, предметы из имения и сельской церкви.

Посетители увидят 116 предметов из коллекции, формировавшейся с 1922 года. Выставка станет одним из мероприятий патриотического форума «Наука побеждать», который пройдет в Рязани с 28 по 29 сентября.

Напомним, Михаил Скобелев – потомственный военный, представитель известной династии, герой русско-турецкой войны, освободитель Болгарии. В историю вошел как «белый генерал» – по цвету мундира, в котором любил выезжать на поле боя.

Открытие выставки в 15.00.