В Рязани маршрутка сбила молодого человека
ДТП произошло на Первомайском проспекте
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В четверг, 20 сентября, в Рязани на Первомайском проспекте маршрутное такси Peugeot под управлением 60-летнего рязанца сбило 25-летнего молодого человека. По предварительной информации, парень переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы и вынужден был обратиться за медицинской помощью.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек. Также зарегистрировано 22 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны семь нетрезвых водителей.
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