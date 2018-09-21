На пост председателя рязанской гордумы выдвинули двух кандидатов – коммуниста и единоросса

21 Сент. 11:44 2018-09-21T11:47:18+03:00

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21 сентября в 11.00 в Рязани началось первое заседание городской Думы нового созыва.

Как передает корреспондент «КП»-Рязань», находящийся эти минуты в гордуме, на пост председателя парламента облцентра своих кандидатов выдвинули две партии: «Единая Россия» и КПРФ – Юлию Рокотянскую и Дениса Сидорова соответственно.

Напомним, кандидатуру экс-министра труда и занятости населения Рязанской области Юлии Рокотянской определили внутрипартийным голосованием накануне.

Выборы председателя Рязанской городской Думы, главы муниципального образования город Рязань, должны состояться в ближайшие полчаса.

С главой председателя комитета по регламенту народные избранники определились в самом начале заседания.