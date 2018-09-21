Новый состав Рязанской городской Думы избрал председателя комитета по регламенту
21 сентября в 11.00 в Рязани началось первое заседание городской Думы нового созыва. Как передает корреспондент «КП»-Рязань», находящийся эти минуты в парламенте облцентра, на заседании присутствуют вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель председателя регионального правительства Игорь Греков, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, почетные граждане города.
Заседание проходит не в полном составе – одного депутата из 40 в Думе нет.
Тем не менее, с главой комитета по регламенту народные избранники уже определились – им стал Сергей Еремин.
В ближайшее время состоится заседание этого комитета: в него вошли восемь народных избранников. Позже в Думе должны выбрать председателя Рязанской городской Думы, главу муниципального образования город Рязань.
В числе претендентов на эту должность – экс-министр Рязанской области Юлия Рокотянская.