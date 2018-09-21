Рязанец со второй попытки отсудил у автосервиса деньги за сомнительный ремонт

21 Сент. 10:38 2018-09-21T16:32:41+03:00

Продавец услуги нарушил указанные в договоре сроки и не представил документы о покупке запчастей

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Больше года ушло у автовладельца на судебные тяжбы с рязанским автосервисом. В итоге Рязанский областной суд удовлетворил его апелляцию о возврате денег по договору.

- Суд вынес решение о расторжении договора между сторонами и взыскании с ответчика уплаченных истцом денежных средств - 71 000 рублей, неустойки - 71 000 рублей, а также компенсации морального вреда и штрафа в размере 50% от взысканной суммы, - сообщает пресс-служба апелляционной инстанции.

В июне 2017-го мужчина обратился в автосервис по поводу постороннего звука в коробке передач. На следующий день по телефону ему назвали упомянутую сумму, и стороны заключили договор. Об окончании работ хозяину машины сообщили только через полтора месяца после даты, указанной в соглашении. Заподозрив неладное, он потребовал от автосервиса документы, подтверждающие факт покупки запчастей, но никакой реакции не получил.

Пытаясь вернуть деньги, автовладелец проиграл на районном уровне, но вышестоящий суд признал, что доказывать свою невиновность должен продавец услуги, однако таких доказательств представлено не было.

Придать огласке название автосервиса в суде не посчитали нужным, однако в базе значится только одно дело категории «О защите прав потребителей», по которому совсем недавно - 19 сентября - было вынесено новое решение. Ответчиком выступает ИП Крысанов Ю.Н. Его основным видом деятельности как раз является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.