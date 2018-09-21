На пост главы Рязани избрана Юлия Рокотянская

21 Сент. 12:21 2018-09-21T12:24:08+03:00

На внутрипартийном голосовании за выдвижение Юлии Рокотянской проголосовали 102 делегата из 165 Фото: Константин МОГИЛИН

За эту кандидатуру проголосовали 32 депутата гордумы

Изменить размер текста: A A

21 сентября в 11.00 в Рязани состоялось первое заседание городской Думы нового созыва.

Напомним, выборы в парламент облцентра прошли 9 сентября. По итогам народного голосования большинство депутатских кресел – 25 из 40 –заняли представители «Единой России».

На пост председателя Думы своих кандидатов выставили две партии: «Единая Россия» и КПРФ – Юлию Рокотянскую и Дениса Сидорова соотвественно.

По результатам тайного голосования председателем Думы, главой муниципального образования город Рязань избрана Юлия Рокотянская – за нее проголосовали 32 депутата. Представитель КПРФ набрал 6 голосов. Один бюллетень оказался испорчен.

На первом заседании, напомним, присутствует 39 депутатов.

Справка «КП»

Юлии Рокотянской 41 год. Родилась в Рязани, в 1999 году окончила сельскохозяйственную академию имени Костычева, спустя два года – Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, а в 2003 году – очную аспирантуру Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. В 2016 году окончила Российскую академию народного хозяйства при президенте РФ.

В 2012-2017 годах занимала должность министра труда и занятости населения Рязанской области. Сейчас возглавляет Областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства.