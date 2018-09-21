Рязанской ОКБ подарили видеогастроскоп

21 Сент. 09:49 2018-09-21T09:49:02+03:00

А в Ермишинскую райбольницу поступили новые алкотестеры

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В рязанской Областной клинической больнице появился новый видеогастроскоп. Этот прибор дает широкие возможности для диагностики и лечения патологий:

- С его помощью выполняют не только диагностические обследования, но и берут биопсию, более эффективно и безопасно удаляют опухоли желудка, извлекают инородные тела из верхних сегментов ЖКТ, останавливают желудочные кровотечения, - цитирует заведующего эндоскопическим отделением Сергея Бизяева региональный минздрав.

Марка и стоимость оборудования не уточняются. Известно лишь, что оно досталось медучреждению безвозмездно – от спонсора, компании «Грейн Холдинг».

Тем временем Ермишинская районная больница обзавелась новыми алкотестерами. Они, по словам главврча Максима Зотова, позволят экономить время при освидетельствовании, сходу датировать и документировать результаты измерений, обеспечивать их точность.