ХК «Рязань» одержал яркую победу в первом домашнем матче нового сезона

20 Сент. 23:59 2018-09-21T00:14:02+03:00

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В четверг, 20 сентября, хоккейный клуб «Рязань» проводил первую домашнюю игру нового сезона ВХЛ. Соперником «горожан» стал прошлогодний финалист – питерский клуб СКА-Нева.

Счет открыли хозяева на последней секунде второго периода – отличился Олег Попов. Правда уже в самом начале третьего периода гости равновесие восстановили (Кирилл Петьков).

В середине третьей двадцатимунутки гости пропустили две разящие контратаки «горожан». Сначала Иван Иванов сделал счет 2:1, а затем Владимир Карпов зажег на табло цифры 3:1.

За две минуты до конца основного времени армейцы одну шайбу отыграли (Альберт Конозов), а затем почти сразу поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Но дивидендов такой ход не принес. Рязанцы удержали победу.

На послематчевой пресс-конференции наставник СКА-Нева Евгений Михалкевич посетовал на усталость игроков и сложные переезды в гостевых играх.