«Рязань-ВДВ» вышла в финал Кубка России

20 Сент. 21:54 2018-09-20T21:54:56+03:00

Голы забивали только Елены, а конец матча команды доигрывали в урезанных составах

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20 сентября в Рязани прошла ответная игра полуфинала Кубка России по женскому футболу между «Рязанью-ВДВ» и московским «Чертаново». Первую игру команды сыграли вничью 0:0.

С первых минут рязанки показали, кто на поле хозяин. Однако мяч упорно не шел в ворота. Лишь в самой концовке первого тайма Елена Морозова смогла пропихнуть мяч в ворота москвичек. В начале второго Елена Данилова, воспользовавшись ошибкой вратаря, удвоила счет.

В последней десятиминутке рязанки остались в меньшинстве – за две желтые карточки поле покинула Кристина Чичкала. Оказавшись в большинстве, команда «Чертаново» бросилась на штурм ворот хозяев. Но не тут-то было: за пять минут до конца Елена Данилова совершила сольный проход к воротам гостей, однако дважды попала во вратаря.

А на последней минуте, также за два предупреждения, ушел с поля и игрок гостей, и уже компенсированное время обе команды доигрывали вдесятером.

Финал Кубка России пройдет 28 октября в одной из столиц Юга России. Соперником рязанок будет пермская «Звезда-2005».