«Рязань-ВДВ» вышла в финал Кубка России
20 сентября в Рязани прошла ответная игра полуфинала Кубка России по женскому футболу между «Рязанью-ВДВ» и московским «Чертаново». Первую игру команды сыграли вничью 0:0.
С первых минут рязанки показали, кто на поле хозяин. Однако мяч упорно не шел в ворота. Лишь в самой концовке первого тайма Елена Морозова смогла пропихнуть мяч в ворота москвичек. В начале второго Елена Данилова, воспользовавшись ошибкой вратаря, удвоила счет.
В последней десятиминутке рязанки остались в меньшинстве – за две желтые карточки поле покинула Кристина Чичкала. Оказавшись в большинстве, команда «Чертаново» бросилась на штурм ворот хозяев. Но не тут-то было: за пять минут до конца Елена Данилова совершила сольный проход к воротам гостей, однако дважды попала во вратаря.
А на последней минуте, также за два предупреждения, ушел с поля и игрок гостей, и уже компенсированное время обе команды доигрывали вдесятером.
Финал Кубка России пройдет 28 октября в одной из столиц Юга России. Соперником рязанок будет пермская «Звезда-2005».