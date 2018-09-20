2018-09-20T19:07:03+03:00
Общество

В пятницу на шести улицах Рязани отключат холодную вода (адреса)

Ограничение вызвано ремонтными работами
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В пятницу, 21 сентября, на ряде улиц Рязани из-за ремонта водопровода отключат холодную воду, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 9.00 до 16.00 ХВС не будет по адресам:

– улица Энгельса, д. 26а, д. 27, д. 29, д. 31 и д. 35/7

– 1-й Индустриальный переулок, д. 12,

– улица Культуры, д. 4 и д. 6

– улица Бронная, д. 13 и д. 13 корп. 1.

С 9.30 до 14.00 холодную воду отключат на:

– Первомайском проспекте, д. 51, д. 53/2, д. 49е (д/сад №48) и д. 49а

– улице Чкалова, д. 4 и д. 1 корп. 3.

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