В пятницу на шести улицах Рязани отключат холодную вода (адреса)
Ограничение вызвано ремонтными работами
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В пятницу, 21 сентября, на ряде улиц Рязани из-за ремонта водопровода отключат холодную воду, сообщает пресс-служба горадминистрации.
С 9.00 до 16.00 ХВС не будет по адресам:
– улица Энгельса, д. 26а, д. 27, д. 29, д. 31 и д. 35/7
– 1-й Индустриальный переулок, д. 12,
– улица Культуры, д. 4 и д. 6
– улица Бронная, д. 13 и д. 13 корп. 1.
С 9.30 до 14.00 холодную воду отключат на:
– Первомайском проспекте, д. 51, д. 53/2, д. 49е (д/сад №48) и д. 49а
– улице Чкалова, д. 4 и д. 1 корп. 3.