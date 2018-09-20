Рязанский Роспотребнадзор напомнил основные признаки отравлений грибами

20 Сент. 18:23 2018-09-20T18:23:24+03:00

При первом же «звоночке» нужно сразу обращаться к медикам

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За 2017 год и с начала 2018-го в Рязанской области не зарегистрировано случаев отравления грибами. При этом в 2016-м пострадали 9 человек, напоминает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

– Основными причинами отравлений становятся неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, а также неправильное приготовление блюд, – говорится в сообщении службы.

По информации специалистов, признаки отравления проявляются уж через 1,5-2 часа после еды. Это могут быть головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей. Ослабевает пульс, конечности холодеют.

При появлении хотя бы одного из этих признаков рекомендуется срочно обращаться за медпомощью. Промедление в таких случаях крайне опасно: в 2016 году из-за этого погибла 14-летняя девочка.

Авторы памятки отмечают, что съедобными грибами, если они старые и имеют продукты разложения белков, тоже можно отравиться. Неправильно заготовленные или испорченные грибы также могут доставить кучу неприятностей.