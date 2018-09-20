В Рязанской областной библиотеке презентовали «Ад-184»

20 Сент. 17:41 2018-09-20T17:51:00+03:00

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В четверг, 20 сентября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» состоялась презентация книги «Ад-184». Этот многолетний труд коллектива авторов рассказывает о героях, вставших осенью 1941 года на пути рвавшихся к Москве немцев. Красноармейцы, попавшие в окружение, стали узниками концлагеря и прошли через настоящий ад. Прежде история вяземской трагедии не находила должного освещения в литературе.

Пожалуй, самым известным узником шталага-184 был Герой Советского Союза, Национальный Герой Италии рязанец Федор Полетаев.

Автором-составителем исследования является Евгения Иванова (Вязьма). Одним из соавторов книги выступил рязанский поисковик-исследователь Алексей Башков.

- Конечно, замечательно, что наш общий труд увидел свет, но проблема памяти далеко не исчерпана, - отметил Алексей Николаевич. - В настоящее время на месте шталага-184 расположен мясокомбинат и коллектор. Нам есть, над чем работать, есть, к чему стремиться.