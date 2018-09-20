В Рязанской области за три дня выявили 187 мигрантов-нарушителей

20 Сент. 16:56 2018-09-20T16:56:06+03:00

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17-19 сентября в Рязанской области провели масштабные рейды, проверив соблюдение миграционного законодательства. Полицейские совершили больше 30 выездов и привлекли к ответственности 187 нарушителей.

- Должностными лицами УМВД наложено штрафов на сумму 273 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба областного управления.

Мигранты попадались на нарушениях правил въезда, режима пребывания в РФ, а также на незаконной трудовой деятельности. В итоге правоохранители аннулировали 11 патентов, 3 разрешения на временное проживание, 2 вида на жительство и 1 свидетельство участника госпрограммы по переселению соотечественников. Для 28 людей наша страна теперь закрыта.