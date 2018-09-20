2018-09-20T16:31:59+03:00
Общество

В Рязани за оставшегося без жилья сироту вступилась прокуратура

Администрация города нарушила трехмесячный срок, установленный законом
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Советский районный суд обязал администрацию Рязани предоставить сироте жилье из специализированного фонда. Хотя молодой человек был включен в список тех, кто остался без попечения родителей и нуждается в крыше над головой, власти его никуда не поселили.

- Администрацией города был нарушен установленный законом трехмесячный срок предоставления указанного благоустроенного помещения, - сообщает пресс-служба прокуратуры, которая провела проверку и подала исковое заявление.

В итоге нарушенное право сироты было восстановлено, однако в силу решение суда пока не вступило.

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