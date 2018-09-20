Рязанское предприятие все лето не платило работникам

20 Сент. 15:57 2018-09-20T15:57:59+03:00

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В Михайловском районе возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы. ООО «Агрофининвест» на все лето – с мая по сентябрь 2018-го - оставил трех своих работников без средств к существованию.

- Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты проведенной прокуратурой района проверки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Предприятие, которое занимается хранением и продажей сельскохозяйственной продукции, расположено в селе Голдино. Следователи проверяют его финансово-хозяйственную деятельность и пытаются добиться того, чтобы люди, наконец, получили свои деньги.