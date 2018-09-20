В Рязани начинают запись в новый детский сад №36

20 Сент. 15:23 2018-09-20T15:39:05+03:00

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С 1 октября в Рязани начнут регистрацию юных горожан в детский сад №36, который строят на улице Быстрецкой (строение 26). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление образования и молодежной политики.

- Направление детей в дошкольное учреждение будет осуществляться в порядке очередности после ввода здания в эксплуатацию, - говорится в релизе.

Планируется набрать пять возрастных групп: подготовительную (2012 г.р.), старшую (02.09.2012-01.09.2013), среднюю (02.09.2013-01.09.2014), вторую младшую (02.09.2014-01.09.2015), первую младшую (02.09.2015-01.09.2016).

Напомним, новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 224 места. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца года