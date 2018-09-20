Рязанские дорожники дали 100-летнюю гарантию на свою работу

20 Сент. 14:23 2018-09-20T14:49:12+03:00

Столь уверенные в себе строители трудятся в Пронске

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В Пронске на улице Архангельской сотрудники местного ДРСУ прокладывают пешеходные дорожки, сообщает издательство «Пресса».

Работа началась еще в июне. Дорожки обустраивают по обеим сторонам улицы, и в общей сложности протяженность асфальтового покрытия составит около семи километров. Работают в основном вручную, а в помощи у дорожников импортный погрузчик и самосвал.

Фото: издательство «Пресса»

– Погода поджимает, люди нужны, но они заняты на других объектах ДРСУ – сейчас на предприятии разгар работ. Этот участок планируем закончить к концу октября, – рассказали строители местному корреспонденту.

При этом дорожники заверили, что на новый объект они дают гарантию в сто лет. Жалко, не проверим.