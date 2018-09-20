2018-09-20T13:40:41+03:00
Общество

В рязанской глубинке заработало мобильное почтовое отделение

Часть остальных тем временем отремонтировали
Мария БЛИНОВА
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В большинстве отделений установлены системы управления очередью.В большинстве отделений установлены системы управления очередью.
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С начала года Рязанская почта открыла мобильное отделение, отделение нового формата и отремонтировала еще девять объектов, четыре из которых – по программе «Доступная среда».

Эти офисы оборудованы удобными входными пандусами, рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения. Сюда разрешено входить с собаками-поводырями.

Кстати, во всех почтовых отделениях нового формата (по всей стране их 308), устанавливаются камеры видеонаблюдения, которые контролируют все зоны: входную группу, операционный зал, бэк-зону, отдел доставки. С помощью камер отслеживают и эффективность работы операторов.

До конца года в регионе планируют отремонтировать еще 31 почтовое отделение.

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