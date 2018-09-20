Рязанец выиграл суд с ВТБ: вернул и свои деньги, и проценты за их использование

20 Сент. 12:50 2018-09-20T13:09:48+03:00

Внимательный клиент хорошо изучил договор, это ему и помогло

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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Железнодорожного райсуда по иску о защите прав потребителя.

17 ноября прошлого года житель области заключил с банком ВТБ кредитный договор и одновременно подписал заявление об участии в программе коллективного страхования, сообщает пресс-служба суда.

Плату за участие в программе – более 80 тысяч рублей – списали с его счета. При этом действие договора начиналось с 18 ноября, и в документе было указано, что заемщик вправе отказаться от участия в программе. Но деньги назад не получит.

В этот же день клиент решил от страховки отказаться и направил в банк требование вернуть деньги и расторгнуть договор. Банк сделать это отказался. Позже рязанец обратился в ВТБ уже с досудебной претензией о возврате денег, однако и это не помогло. Клиент в итоге пошел в суд.

Железнодорожный районный суд постановил признать недействительным спорный раздел договора, расторгнуть его и взыскать с банка в пользу клиента страховую премию, а также проценты за пользование этими деньгами, компенсацию морального вреда и штраф.

Областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение райсуда без изменения. Решение вступило в законную силу.