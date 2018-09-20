2018-09-20T12:00:49+03:00
Общество

Из-за фестиваля «В Рязани – грибы с глазами» в субботу перекроют движение

Транспорт не сможет подъехать к селу Ласково
Мария БЛИНОВА
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В ближайшую субботу, 22 сентября в Рязанском районе состоится фестиваль «В Рязани – грибы с глазами».

Во время праздника – с 7.00 до 15.00 – будет перекрыт подъезд к селу Ласково от дороги «Спас-Клепики - Рязань», сообщает райадминистрация.

Напомним, что фестиваль организуют здесь уже шестой раз. Его главным событием станет состязание по сбору грибов. Гостей ждут также ярмарка, концерт и угощение – грибной суп. Все желающие приглашаются к участию в «грибном» дефиле.

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