Из-за фестиваля «В Рязани – грибы с глазами» в субботу перекроют движение
Транспорт не сможет подъехать к селу Ласково
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В ближайшую субботу, 22 сентября в Рязанском районе состоится фестиваль «В Рязани – грибы с глазами».
Во время праздника – с 7.00 до 15.00 – будет перекрыт подъезд к селу Ласково от дороги «Спас-Клепики - Рязань», сообщает райадминистрация.
Напомним, что фестиваль организуют здесь уже шестой раз. Его главным событием станет состязание по сбору грибов. Гостей ждут также ярмарка, концерт и угощение – грибной суп. Все желающие приглашаются к участию в «грибном» дефиле.
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