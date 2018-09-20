На рязанской дороге Skoda Superb улетела в кювет

20 Сент. 11:16 2018-09-20T11:17:37+03:00

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19 сентября в 8 утра в Пронском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Авария случилась на подъезде к Новомичуринску. 57-летний мужчина на автомобиле Skoda Superb, по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Водитель обращался за медицинской помощью.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы. В регионе произошло 19 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 4827 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления в пьяном виде.