В Рязани стартует новый хоккейный сезон
ХК «Рязань» принимает питерский СКА-Нева
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Хоккейный клуб «Рязань» проведет в четверг, 20 сентября, первый домашний матч нового сезона ВХЛ. Соперником «горожан» станут прошлогодние финалисты СКА-Нева. Начало встречи в 19.00. Вход платный.
Игра против армейцев откроет домашнюю серию, в которой рязанцы также встретятся с питерским «Динамо», «Югрой» и «Рубином».
После четырех гостевых встреч ХК «Рязань» имеет две победы и два поражения.
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