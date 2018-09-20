В Рязани стартует новый хоккейный сезон

20 Сент. 11:02 2018-09-20T11:03:01+03:00

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Хоккейный клуб «Рязань» проведет в четверг, 20 сентября, первый домашний матч нового сезона ВХЛ. Соперником «горожан» станут прошлогодние финалисты СКА-Нева. Начало встречи в 19.00. Вход платный.

Игра против армейцев откроет домашнюю серию, в которой рязанцы также встретятся с питерским «Динамо», «Югрой» и «Рубином».

После четырех гостевых встреч ХК «Рязань» имеет две победы и два поражения.