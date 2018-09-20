В воскресенье в центре Рязани перекроют движение

20 Сент. 10:48 2018-09-20T10:48:59+03:00

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В ближайшее воскресенье, 23 сентября, на площади Соборной состоится забег «Рязанская соборная верста», сообщает пресс-служба горадминистрации.

На время турнира – с 10.00 до 15.30 – движение на площади перекроют. Общественный транспорт пустят по следующей схеме:

– троллейбусы №1 со стороны Московского района пойдут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, а затем повернут на улицу Маяковского – до разворотного круга на площади Мичурина и обратно

– маршрутки №41 от конечной «ул.Забайкальская» до остановки «пл. Ленина» проследуют без изменений, далее по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, затем по своему маршруту.

Информация об участии в легкоатлетическом кроссе «Рязанская соборная верста» здесь.