2018-09-20T09:42:34+03:00
Общество

Две поликлиники в Рязани обновляют за 50 миллионов

Там завершают ремонт и закупают оборудование
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/minzdravroФото: vk.com/minzdravro
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Клинической поликлинике №6 и детской поликлинике №7 в Рязани выделили 26 и 22 миллиона рублей соответственно на закупку оборудования и ремонт. Эти медучреждения первыми вступили в проект «Бережливая поликлиника».

- В ГКП №6 работы планируют завершить к ноябрю. На отремонтированных площадях уже начался прием посетителей, - сообщает пресс-служба областного минздрава.

Помимо общеремонтных там проводились сантехнические и электромонтажиные мероприятия. Теперь закупается оборудование.

В ГДП №7 среди прочего сделали открытую стойку регистратуры, привели в порядок фасад и входную группу, создали игровые зоны. Кроме того, деньги потратят на ультразвуковой диагностический аппарат и другое необходимое оснащение.

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