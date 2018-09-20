Две поликлиники в Рязани обновляют за 50 миллионов

20 Сент. 09:42 2018-09-20T09:42:34+03:00

Там завершают ремонт и закупают оборудование

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Клинической поликлинике №6 и детской поликлинике №7 в Рязани выделили 26 и 22 миллиона рублей соответственно на закупку оборудования и ремонт. Эти медучреждения первыми вступили в проект «Бережливая поликлиника».

- В ГКП №6 работы планируют завершить к ноябрю. На отремонтированных площадях уже начался прием посетителей, - сообщает пресс-служба областного минздрава.

Помимо общеремонтных там проводились сантехнические и электромонтажиные мероприятия. Теперь закупается оборудование.

В ГДП №7 среди прочего сделали открытую стойку регистратуры, привели в порядок фасад и входную группу, создали игровые зоны. Кроме того, деньги потратят на ультразвуковой диагностический аппарат и другое необходимое оснащение.