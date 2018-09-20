Власти Рязани решили начать отопсезон 25 сентября

20 Сент. 09:06 2018-09-20T10:28:14+03:00

К 1 октября пустить тепло планируют во все объекты

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Городские власти заявили о начале отопительного сезона в Рязани с 25 сентября. К 1 октября планируется пустить тепло во все объекты.

- Пуск отопления стандартно занимает 8-10 дней, - сообщает admrzn.ru со слов и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова.

Напомним, по Правилам предоставления коммунальных услуг отопительный период должен начинаться не позднее, чем на следующий день после того, как 5 дней подряд среднесуточная температура будет ниже 8 градусов