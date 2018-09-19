На рязанской Южной окружной дороге грузовик устроил массовое ДТП
Очевидцы говорят, что водитель был пьян
Фото: соцсети.
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Вечером в среду, 19 сентября, на Южной окружной дороге в Рязани произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В районе кладбища села Храпово грузовик Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ, «Газель» и еще один грузовой Mercedes. Очевидцы происшествия сообщают, что виновник ДТП был пьян. Только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв.
Из-за аварии на дороге образовался серьезный затор.
Официальные обстоятельства ДТП станут известны завтра.
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