2018-09-19T23:03:34+03:00
Происшествия

На рязанской Южной окружной дороге грузовик устроил массовое ДТП

Очевидцы говорят, что водитель был пьян
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Вечером в среду, 19 сентября, на Южной окружной дороге в Рязани произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В районе кладбища села Храпово грузовик Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ, «Газель» и еще один грузовой Mercedes. Очевидцы происшествия сообщают, что виновник ДТП был пьян. Только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв.

Из-за аварии на дороге образовался серьезный затор.

Официальные обстоятельства ДТП станут известны завтра.

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