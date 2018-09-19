Спектакль Рязанского театра кукол победил в Екатеринбурге

19 Сент. 20:22 2018-09-19T21:03:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанский театр кукол 19 сентября вернулся из Екатеринбурга с международного фестиваля «Петрушка Великий» с двумя наградами. Постановку «Лафертовская маковница» по фантастической повести Антония Погорельского назвали лучшей работой режиссера (им был Олег Жюгжда из Беларуси), а ее участников – лучшим актерским ансамблем.

Фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» в столице российского Урала проводится с 2002 года. В 2018 его тема прозвучала так: «Театр кукол: грани возможного» – именно ее и отразил рязанский спектакль, который состязался перед судом жюри с 17 другими постановками из 6 стран мира.