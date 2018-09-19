2018-09-19T19:38:57+03:00
Происшествия

Рязанский похититель цветмета попался как ценитель красоты

Видеокамера зафиксировала злоумышленника, пока он снимал с ремонтной машины мигалку
Сергей ЮРЧЕНКО
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В Рязани сотрудниками полиции задержан охранник одного из строительных предприятий, сообщает региональное управление МВД. На стройке накануне ночью пропало 65 метров силового кабеля и мигалка с крыши ремонтного автомобиля.

Именно сцена похищения мигалки и была зафиксирована на записи камеры наблюдения. В человеке, который ее снимал, удалось опознать 36-летнего охранника. По его словам, кабель его заинтересовал как лом цветного металла, а мигалка «как своеобразное и красивое устройство». Против любителя красоты возбуждено уголовное дело.

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