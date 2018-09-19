Рязанский похититель цветмета попался как ценитель красоты

19 Сент. 19:38 2018-09-19T19:38:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани сотрудниками полиции задержан охранник одного из строительных предприятий, сообщает региональное управление МВД. На стройке накануне ночью пропало 65 метров силового кабеля и мигалка с крыши ремонтного автомобиля.

Именно сцена похищения мигалки и была зафиксирована на записи камеры наблюдения. В человеке, который ее снимал, удалось опознать 36-летнего охранника. По его словам, кабель его заинтересовал как лом цветного металла, а мигалка «как своеобразное и красивое устройство». Против любителя красоты возбуждено уголовное дело.