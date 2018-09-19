С новым веком! Рязанское художественное училище отметило 100-летие

19 Сент. 18:26 2018-09-20T10:36:45+03:00

На сцене филармонии собрался весь преподавательский состав РХУ во главе с Василием Колдиным.

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В среду, 19 сентября, в Рязанской филармонии прошел торжественный вечер, посвященный 100-летию Рязанского художественного училища имени Вагнера.

С вековым юбилеем преподавательский состав, выпускников и учащихся поздравил глава региона Николай Любимов.

- Накопленный опыт плюс постоянный творческий поиск дают уникальные результаты. Училище дает путевку в жизнь творческим, инициативным и неординарным людям, многие из которых становятся знаменитыми в будущем. Важно, что сегодня, опираясь на традиции, коллектив укрепляет образовательную базу, осваивает новые востребованные специальности, ведет большую просветительскую работу и является значительным творческим началом для всей Рязанской области, - отметил Николай Викторович и пожелал художникам новых побед.

Поздравительные слова и наилучшие пожелания также выразили региональные министр образования Ольга Щетинкина и министр культуры Виталий Попов, представители городской власти, учреждений культуры области, Российской академии художеств. Директору художественного училища Василию Колдину и преподавателям вручили благодарственные грамоты, губернаторский знак, памятные подарки. Директор художественного музея имени Пожалостина в знак долголетней крепкой дружбы и сотрудничества с училищем преподнесла в подарок саженец ели, которую высадят во дворе РХУ.