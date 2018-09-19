Осужденному рязанцу поручили красить столбы, а он нарисовал свастику

19 Сент. 18:04 2018-09-19T18:10:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция задержала неоднократно судимого за кражи 36-летнего рязанца за его экстремистские художества. Будучи на исправительных работах, он намалевал возле Кремля символ, который в сознании большинства людей ассоциируется с нацизмом.

- 17 сентября в полицию сообщили, что на покрытии центральной аллеи Соборного парка Рязанского кремля появилась свастика, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Приехав на место, люди в форме заметили, что такой же черной краской, какой пользовался неизвестный «художник», выкрашены фонарные столбы. При этом краска была свежей. Последовало логичное предположение, что нехороший поступок совершил член бригады, занимавшейся благоустройством парка.

В итоге полицейские вышли на осужденного на 120 часов исправительных работ мелкого вора. Теперь ему грозит 15 суток административного ареста.

Рисунок ликвидирован сотрудниками городской администрации.