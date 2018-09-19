2018-09-19T17:50:03+03:00
Общество

Повышать производительность труда в России начнут с Рязани

Организаторы нового проекта обещают резкий скачок «трудового кпд»
Мария БЛИНОВА
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В России стартует программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Рязанская область вошла в число пилотных регионов для ее реализации, сообщает пресс-служба облправительства.

Программу запустят уже в октябре, а 27 сентября состоится семинар, организованный Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда для руководителей предприятий, желающих вступить в программу.

По словам гендиректора центра компетенций Николая Соломона, предприятия-участники проекта за первые три года смогут повысить производительность труда не менее чем на 30%.

До 2024 года к участию в программе планируют привлечь 103 крупных и средних предприятий области, 23 из них окажут экспертное содействие.

Одновременно в области хотят подготовить свой, региональный центр компетенций, чтобы организовать аналогичную самостоятельную работу на местных заводах.

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