Повышать производительность труда в России начнут с Рязани
В России стартует программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Рязанская область вошла в число пилотных регионов для ее реализации, сообщает пресс-служба облправительства.
Программу запустят уже в октябре, а 27 сентября состоится семинар, организованный Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда для руководителей предприятий, желающих вступить в программу.
По словам гендиректора центра компетенций Николая Соломона, предприятия-участники проекта за первые три года смогут повысить производительность труда не менее чем на 30%.
До 2024 года к участию в программе планируют привлечь 103 крупных и средних предприятий области, 23 из них окажут экспертное содействие.
Одновременно в области хотят подготовить свой, региональный центр компетенций, чтобы организовать аналогичную самостоятельную работу на местных заводах.