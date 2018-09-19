Цифровое ТВ заработает по всей Рязанской области уже зимой

19 Сент. 16:47 2018-09-19T16:47:56+03:00

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С 1 декабря 2018 по всей Рязанской области начнется транслирование 20 каналов цифрового телевидения. Об этом директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр» Александр Лучкин рассказал на встрече с главами муниципалитетов Касимовского района, сообщает портал kasimovrayon.ru.

План перехода на цифровое ТВ в стране приняли еще девять лет назад, когда утвердили соответствующую федеральную программу.

Сейчас цифровое ТВ распространяется пакетами, в основной из них – обязательный для бесплатного распространения – входят СТС, Рен-ТВ, «Звезда» и еще семь крупных федеральных каналов.

Современные телевизоры принимают «цифру» от дециметровых антенн, однако у старой аппаратуры этой возможности может не быть. Владельцы такого оборудования могут установить декодер.

По словам Александра Лучкина, аналоговый сигнал в Рязанской области отключат после 10 января 2019 года.