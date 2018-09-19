В рязанском оздоровительном центре подростки отравились алкоголем

19 Сент. 16:39 2018-09-19T16:39:34+03:00

Где они доставали спиртное, пока неизвестно

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В детском оздоровительном центре «Чайка», расположенном в деревне Красная Поляна Кораблинского района, подростки отравились спиртным, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на местную прокуратуру.

Инцидент произошел в начале августа. Двое воспитанников дома-интерната, отдыхавших в оздоровительном центре, были госпитализированы в местную ЦРБ с диагнозом алкогольное отравление. Детям оказали необходимую помощь, после чего выписали.

Отметается, что это далеко не единственный подобный случай в «Чайке». Где несовершеннолетние добывают спиртное - выясняют. В отношении директора внесено представление с требованием «об устранении и недопущении подобных нарушений впредь и усилении контроля за соблюдением законодательства о профилактике, безопасности и правонарушений несовершеннолетних».