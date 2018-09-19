В Рязани снова подорожал бензин

19 Сент. 16:09 2018-09-19T16:09:46+03:00

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Рязаньстат опубликовал результаты очередного недельного мониторинга стоимости бензина и дизельного топлива. Информация приведена на понедельник, 17 сентября.

По данным ведомства, автомобильный бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,1%: средняя стоимость этого топлива в регионе 40,79 рубля. АИ-95 за семь дней также прибавил 0,1%, достигнув планки в 43,52 рубля.

Бензин АИ-98 в цене не изменился, средняя цена здесь сохранилась на уровне 49,7 рубля за литр.

Дизельное топливо также подорожало на 0,1% – в среднем до 43,41 рублей за литр.