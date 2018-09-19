Региональный минтранс призвал рязанцев на один день отказаться от авто
22 сентября пройдет всемирная акция по отказу от личного транспорта
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Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог призвало рязанцев на один день отказаться от использования личных авто. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На время стать пешеходами горожанам предложили ради Всемирного дня без автомобиля. В этом году он пришелся на субботу, 22 сентября.
- Этот день отмечают не только активисты движения, экологические организации, но и простые граждане, обеспокоенные состоянием воздуха в атмосфере, - говорится в сообщении минтранса области.
Напомним, Россия присоединилась к социально-экологической акции с 2008 года.