Региональный минтранс призвал рязанцев на один день отказаться от авто

19 Сент. 15:44 2018-09-19T15:45:05+03:00

22 сентября пройдет всемирная акция по отказу от личного транспорта

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Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог призвало рязанцев на один день отказаться от использования личных авто. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На время стать пешеходами горожанам предложили ради Всемирного дня без автомобиля. В этом году он пришелся на субботу, 22 сентября.

- Этот день отмечают не только активисты движения, экологические организации, но и простые граждане, обеспокоенные состоянием воздуха в атмосфере, - говорится в сообщении минтранса области.

Напомним, Россия присоединилась к социально-экологической акции с 2008 года.