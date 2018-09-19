Момент аварии на площади Ленина в Рязани зафиксировала камера видеонаблюдения
Утром в среду, 19 сентября, в Рязани на площади Ленина произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся. Столкнулись две Lada Kalina. Одна машина двигалась со стороны площади Победы, другая пересекала перекресток со стороны улицы Сенной. Водитель и пассажирка перевернувшегося автомобиля были пристегнуты и травмы не получили, женщина-водитель другой малолитражки получила ушиб голени. От медицинской помощи она отказалась.
Момент столкновения попал в поле зрения камер наружного наблюдения. На записи видно, как Lada Kalina, двигавшаяся по Первомайскому проспекту, выезжает на перекресток на красный свет. Запись выложена на канале «Дороги Рязани» на сайте Youtube.
ДТП на пл. Ленина..
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