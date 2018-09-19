Момент аварии на площади Ленина в Рязани зафиксировала камера видеонаблюдения

19 Сент. 15:11 2018-09-19T15:19:06+03:00

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Утром в среду, 19 сентября, в Рязани на площади Ленина произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся. Столкнулись две Lada Kalina. Одна машина двигалась со стороны площади Победы, другая пересекала перекресток со стороны улицы Сенной. Водитель и пассажирка перевернувшегося автомобиля были пристегнуты и травмы не получили, женщина-водитель другой малолитражки получила ушиб голени. От медицинской помощи она отказалась.

Момент столкновения попал в поле зрения камер наружного наблюдения. На записи видно, как Lada Kalina, двигавшаяся по Первомайскому проспекту, выезжает на перекресток на красный свет. Запись выложена на канале «Дороги Рязани» на сайте Youtube.