Молодой рязанец поджег себя и 45-летнюю сожительницу – погибли оба

19 Сент. 14:50 2018-09-19T15:19:54+03:00

При этом случайно пострадал и знакомый пары

Изменить размер текста: A A

В Сасове возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом с особой жестокостью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Утром 16 августа в райцентре загорелся дом. На пожаре пострадали 45-летняя хозяйка дома, ее 26-летний сожитель и их 42-летний знакомый – все трое попали в больницу с термическими ожогами. Позже женщина и молодой человек скончались, еще один пострадавший находится в больнице.

Как выяснили следователи, накануне пожара хозяйка дома вместе с сожителем и приятелями отмечала свой день рождения. А на утро пара поссорилась из-за ревности.

Молодой мужчина разлил в кухне бензин и поджег его, в итоге сразу вспыхнули оба. Парень успел выбежать на улицу и уже охваченный огнем наткнулся на одного из недавних собутыльников – мужчины упали и пламя перекинулось на последнего.

Сейчас идет следствие, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.