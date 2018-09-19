Молодой рязанец поджег себя и 45-летнюю сожительницу – погибли оба
В Сасове возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом с особой жестокостью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
Утром 16 августа в райцентре загорелся дом. На пожаре пострадали 45-летняя хозяйка дома, ее 26-летний сожитель и их 42-летний знакомый – все трое попали в больницу с термическими ожогами. Позже женщина и молодой человек скончались, еще один пострадавший находится в больнице.
Как выяснили следователи, накануне пожара хозяйка дома вместе с сожителем и приятелями отмечала свой день рождения. А на утро пара поссорилась из-за ревности.
Молодой мужчина разлил в кухне бензин и поджег его, в итоге сразу вспыхнули оба. Парень успел выбежать на улицу и уже охваченный огнем наткнулся на одного из недавних собутыльников – мужчины упали и пламя перекинулось на последнего.
Сейчас идет следствие, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.