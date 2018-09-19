Раскрыть кражу в рязанской глубинке снова помогли видеокамеры

19 Сент. 14:31 2018-09-19T14:31:58+03:00

Не все сельчане, видимо, догадываются об их существовании

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В полицию Пронского района обратилась 56-летняя жительница Новомичуринска, которая сообщила, что после похода в магазин из ее кошелька пропала купюра в 5 тысяч рублей. Женщина говорила, что сумка с кошельком все время была с ней, и при этом была уверена, что деньги украл профессиональный карманник, сообщает пресс-служба регионального УМВД. За покупками, кстати, она ходила вместе с 49-летней знакомой.

Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Обнаружилось, что увидев купюру и выбрав момент, когда пенсионерка отвлеклась на витрины, деньги вытащила как раз ее приятельница.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, максимальный срок – лишение свободы на срок до 5 лет.