2018-09-19T13:17:34+03:00
Происшествия

Пьяный рязанец убежал с места ДТП и попытался убедить всех, что его машину угнали

Авария произошла в центре Сараев
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 18 сентября, примерно в 17.40 в райцентре Сараи произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Водитель иномарки Kia Spectra, двигаясь по центральной улице поселка, не справился с управлением, пересек встречную полосу и вылетел в кювет.

По словам очевидцев, после аварии мужчина быстро покинул место происшествия, но уже вскоре появился вновь и сказал сотрудникам ГИБДД, что был на рыбалке, а автомобиль у него угнали. Однако «номер» не удался. Свидетели быстро опознали в появившемся человеке водителя, покинувшего место ДТП.

Издательство «Пресса» сообщает, что по факту происшествия проводится проверка. Виновнику ДТП грозит лишение прав на срок до двух лет и денежный штраф 30 000 рублей.

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