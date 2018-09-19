Пьяный рязанец убежал с места ДТП и попытался убедить всех, что его машину угнали

19 Сент. 13:17 2018-09-19T13:17:34+03:00

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Во вторник, 18 сентября, примерно в 17.40 в райцентре Сараи произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Водитель иномарки Kia Spectra, двигаясь по центральной улице поселка, не справился с управлением, пересек встречную полосу и вылетел в кювет.

По словам очевидцев, после аварии мужчина быстро покинул место происшествия, но уже вскоре появился вновь и сказал сотрудникам ГИБДД, что был на рыбалке, а автомобиль у него угнали. Однако «номер» не удался. Свидетели быстро опознали в появившемся человеке водителя, покинувшего место ДТП.

Издательство «Пресса» сообщает, что по факту происшествия проводится проверка. Виновнику ДТП грозит лишение прав на срок до двух лет и денежный штраф 30 000 рублей.