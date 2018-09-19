Волонтеры из других регионов устроили субботник в рязанском Торговом городке

19 Сент. 12:54 2018-09-19T12:58:53+03:00

Более 30 человек несколько часов убирали территорию Торгового городка. Фото: Константин МОГИЛИН

Изменить размер текста: A A

19 сентября более 30 добровольцев с северо-запада и центральной части России убрали мусор в Торговом городке Рязани. Акция состоялась в рамках окружного форума добровольцев, проходящего в эти дни в областном центре.

- Мы убираемся здесь каждые выходные вот уже три года. Сезон длится где-то с конца марта до середины ноября, - рассказал инициатор проекта доброволец Алексей Бирюков. - Но обычно здесь трудятся не более 2-3 человек. Сегодня же, благодаря форуму, нам удалось привлечь добровольцев из других регионов. Искренне хочется надеяться, что обещанная вчера поддержка от властей обязательно придет, и мы вместе превратим рязанскую ВДНХ в еще одну городскую достопримечательность.

В течение нескольких часов волонтеры собирали и выносили мусор, выкорчевывали заросли сорняков, красили бордюры и приводили в порядок фасады.

Напомним, Торговый городок, который сегодня находится в полном упадке, когда-то создавался как рязанский аналог столичной ВДНХ. И именно с этим местом связаны все тогдашние достижения области, как реальные, так и мнимые. После раскрытия «Рязанской аферы» это место постепенно пришло в запустение.

Волонтеры собирали и выносили мусор, выкорчевывали заросли сорняков, красили бордюры и приводили в порядок фасады.Фото: Константин МОГИЛИН

Обычно здесь трудятся не более 2-3 человек.Фото: Константин МОГИЛИН

Акция состоялась в рамках окружного форума добровольцев, проходящего в эти дни в областном центре.Фото: Константин МОГИЛИН