Из-за ДТП в Рязани перекрыта улица Чкалова
Авария произошла в ночь на среду
Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте
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Рязанская Госавтоинспекция опубликовала обращение к автомобилистам областного центра.
В ночь на среду, 19 сентября, на улице Чкалова в районе дома №58 произошла авария: грузовик «МАЗ» с полуприцепом выезжал с предприятия и в это время у него лопнуло колесо. Автомобиль в итоге наклонился и зацепил стоящие рядом деревья и линию электропередачи.
Сейчас на месте проводят восстановительные работы – движение перекрыто.
Региональное управление ГИБДД рекомендует автомобилистам заранее выбирать маршруты объезда.
Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте