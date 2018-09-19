2018-09-19T12:12:56+03:00
Общество

Из-за ДТП в Рязани перекрыта улица Чкалова

Авария произошла в ночь на среду
Мария БЛИНОВА
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Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтактеФото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте
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Рязанская Госавтоинспекция опубликовала обращение к автомобилистам областного центра.

В ночь на среду, 19 сентября, на улице Чкалова в районе дома №58 произошла авария: грузовик «МАЗ» с полуприцепом выезжал с предприятия и в это время у него лопнуло колесо. Автомобиль в итоге наклонился и зацепил стоящие рядом деревья и линию электропередачи.

Сейчас на месте проводят восстановительные работы – движение перекрыто.

Региональное управление ГИБДД рекомендует автомобилистам заранее выбирать маршруты объезда.

Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте

Фото: группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте

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