Из-за ДТП в Рязани перекрыта улица Чкалова

19 Сент. 12:11 2018-09-19T12:12:56+03:00

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Рязанская Госавтоинспекция опубликовала обращение к автомобилистам областного центра.

В ночь на среду, 19 сентября, на улице Чкалова в районе дома №58 произошла авария: грузовик «МАЗ» с полуприцепом выезжал с предприятия и в это время у него лопнуло колесо. Автомобиль в итоге наклонился и зацепил стоящие рядом деревья и линию электропередачи.

Сейчас на месте проводят восстановительные работы – движение перекрыто.

Региональное управление ГИБДД рекомендует автомобилистам заранее выбирать маршруты объезда.